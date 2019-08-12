Московское Динамо одержало победу на предсезонном хоккейном турнире – Кубке губернатора Нижегородской области. В финальной встрече команда Владимира Крикунова оказалась сильнее нижегородского Торпедо со счетом 2:1.

Московское "Динамо" одержало победу на предсезонном хоккейном турнире – Кубке губернатора Нижегородской области. В финальной встрече команда Владимира Крикунова оказалась сильнее нижегородского "Торпедо" со счетом 2:1.Шайбы в составе бело-голубых забросили Иван Муранов (6-я минута) и Андрей Алексеев (30-я). У проигравших отличился Павел Варфоломеев (57-я).В матче за третье место хоккеисты ташкентского "Хумо" разгромили минских динамовцев со счетом 5:1.