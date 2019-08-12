На днях скончалась фешн-директор ЦУМа Алла Вербер. Вокруг ее смерти поднялось немало шума, но больше всего трагедия получила огласку в социальных сетях звезд российского шоу-бизнеса.

На днях скончалась фешн-директор ЦУМа Алла Вербер. Вокруг ее смерти поднялось немало шума, но больше всего трагедия получила огласку в социальных сетях звезд российского шоу-бизнеса.Эта всеобщая скорбь не могла пройти мимо скандального блогера Лены Миро. Она призвала общественность вспомнить, что они не нужны никому, кроме самых близких людей: родителей, супругов, детей, возможно братьев и сестер."Эту прописную истину вы все в глубине души понимаете и признаете, но почему именно самым близким людям вы недодаете внимания. Исключения – дети", – заявила блогер.Она отметила, что зачастую люди совсем забывают о своих мамах и папах. "Родители – так те вообще болтаются где-то на окраине вашей жизни. А ведь именно они будут горевать больше, чем кто-либо, если что-то с вами случиться. Именно они перестанут жить, продолжая как-то дышать, если у вас остановится сердце", – отметила Лена.Так, Миро плавно подошла к теме смертифешн-директор ЦУМа. Она отметила, что многие знаменитости вспомнили об усопшей только после ее кончины."Мнимые друзья, которых Алла десятилетиями наряжала в шмотки из ЦУМа, тут же устроили между собой в Instagram конкурс: кто яростнее и глубже скорбит", – заявила блогер.Она поставила в пример Яну Рудковскую. После смерти Аллы продюсер закатила публичную истерику, но уже через пару дней начала активно публиковать фотографии со своего отпуска заграницей. "А ведь с момента смерти Вербер еще и 9 дней не прошло. Подруга близкая умерла, но это же не повод перестать веселиться на лодке и в Instagram, не так ли?", – язвительно поинтересовалась Миро.Лена напомнила всем, что надо с трепетом относиться к своим близким людям, семье. Не стоит распылятся на тех, кто забудет о вашей смерти через 10 минут "и пойдут дуть шампанское и пилить фоточки в Instagram".