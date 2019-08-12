В пресс-службе Гатчинской епархии сообщили, что игумен Фотий, грубо крестивший ребенка, отстранен от служения. Как рассказала мать малыша, игумен Фотий отчитал ее за незнание молитвы Отче наш, а крестного ребенка обвинил отстранил от таинства крещения, обвинив в плохой подготовке к нему.

В пресс-службе Гатчинской епархии сообщили, что игумен Фотий, грубо крестивший ребенка, отстранен от служения.Ранее сообщалось, что в Мариенбургской церкви Гатчины Ленинградской области заявлением в полицию закончилось крещение годовалого мальчика.Его мать сочла поведение священника издевательством над ребенком.Как рассказала телеканалу "360" Анастасия Алексеева, игумен Фотий (Нечепоренко) отчитал ее за незнание молитвы "Отче наш", а крестного ребенка отстранил от таинства крещения, обвинив в плохой подготовке к нему.Женщина также рассказала, что испугалась за малыша, когда после первого погружения почувствовала, что он захлебывается.После этого мать мальчика стала вырывать его из рук священника. Видео это, распространившееся ранее в Сети, напугало многих пользователей.При этом игумен Фотий начал объяснять присутствующим, что годовалый ребенок слишком взрослый для обряда — крестить надо младенцев, потому что с ними проще, и вообще он прекрасно знает, что делает.Реакцию же матери малыша священник объяснил ее "повышенными эмоциями" и заявил, что она "оказалась человеком невоцерковленным и не готова к крещению".После скандала в церкви мать малыша написала заявление на священнослужителя в полицию и епархиальное управление.Епископ Митрофан ознакомился с данным заявлением, посмотрел видео и принял решение запретить игумену Фотию совершать таинства.Иеромонах Геннадий — глава сектора приходского просвещения профильного отдела Московского патриархата, со своей стороны, также подверг критике действия священника из Гатчины. Он посетовал, что подобное поведение служителей церкви может стать "непреодолимой преградой на пути к Богу даже не десятков, а тысяч людей", передает РИА Новости.