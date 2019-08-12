Дарья Мороз в последнее время часто публикует пикантные снимки. О своих пристрастиях она рассказала СМИ.

Дарья Мороз в последнее время часто публикует пикантные снимки. О своих пристрастиях она рассказала СМИ.Дарья Мороз, которая недавно пережила развод с режиссером Константином Богомоловым, по всей видимости совсем не унывает. Актриса публикует на своей странице откровенные снимки. Например, неделю назад Мороз разместила фото в нижнем белье и леопардовой шубе. Примечательно, что это было сделано в тот день, когда ее бывший муж публично признался своей новой избраннице Ксении Собчак в любви. Тогда Дарья Мороз сопроводила фото лаконичным текстом: "Выходи из воды сухим.#такдолжнобылобыть".Многие подписчики подумали, что Дарья тем самым хочет привлечь внимание бывшего супруга и показать ему, что у нее всего хорошо. Другие отметили, что женщина в ее возрасте не должна публиковать такие откровенные снимки. "Как будто назло Богомолову", "Вы уже взрослая женщина, да, актриса, да, ситуация жизненная...но зачем голой фотографироваться?(здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – писали фолловеры.В последнем интервью газете актриса призналась, что подобными фотографиями она не собирается никого привлекать и делать вызов кому-то. По ее словам, она всегда любила позировать в полуобнаженном виде, поэтому и выкладывает снимки на своей странице, которую считает рабочей площадкой. "Я всегда достаточно свободно относилась к откровенным сценам и фотографиям. Видимо, сейчас с увеличением подписчиков это просто стали больше замечать. Может, я вошла в такой возраст, когда внешнее совпало с внутренним, и это получает больший отклик у людей. Наверное, чем лучше выглядишь, тем увереннее себя ощущаешь", – заявила актриса.Как передает , делает упражнения на растяжку и старается правильно питаться, чтобы сохранить физическую форму. Она считает, что это самое оптимальное решение для сохранения красоты женского тела.