Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай призвал россиян вести активный образ жизни и не пренебрегать занятиями спортом. Физическая активность — это необходимая часть жизни каждого (подчеркиваю — каждого) человека, — написал он в своем Facebook.

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай призвал россиян вести активный образ жизни и не пренебрегать занятиями спортом. "Физическая активность — это необходимая часть жизни каждого (подчеркиваю — каждого) человека", — написал он в своем Facebook.Салагай заявил, что отсутствием физической активности может быть объяснено до 25 процентов случаев рака груди и кишечника, 27 процентов случаев диабета и примерно 30 процентов случаев ишемической болезни сердца. Кроме того, регулярные физические нагрузки позволяют сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых раковых заболеваний, депрессии.Согласно оценкам ВОЗ, отсутствие физической активности является четвертым лидирующим фактором риска глобальной смертности (примерно 6 процентов смертей в мире), продолжил замглавы Минздравили.Вместе с тем он предупредил, что физическую активность не следует путать с занятиями спортом, поскольку это понятие более широкое. Салагай также настаивает на том, чтобы физическая активность была рациональной и ни в коем случае не травматичной для человека.Пост замминистра здравоохранения посвящен Дню физкультурника, который в России отмечают во вторую субботу августа (в этом году — 10 августа).