Супруга принца Гарри, герцога Сассекского, Меган Маркл часто становится объектом для насмешек и осуждений. Многие британцы не одобряют выбор внука Елизаветы II и считают экс-актрису неподходящей парой для него.

Супруга принца Гарри, герцога Сассекского, Меган Маркл часто становится объектом для насмешек и осуждений. Многие британцы не одобряют выбор внука Елизаветы II и считают экс-актрису неподходящей парой для него.В Сети всплыла информация о том, что после свадьбы, большинство друзей герцога Сассекского перестали идти на контакт с ним. Некоторых Маркл специально отвадила от возлюбленного. Другие сами отвернулись от приятеля, будучи не в силах терпеть американские привычки его избранницы.По мнению экс-товарищей принца Гарри, Меган абсолютно и часто выходит за рамки приличия. Они даже привели наглядный пример такой ситуации.К слову, существует некая традиция. Когда за одним столом собираются несколько пар, то супруги должна сидеть на разных сторонах стола. По данным , это необходимо для того, чтобы все гости могли спокойно пообщаться между собой.Но бойкая герцогиня Сассекская . Поэтому во время таких встреч она всегда садится рядом с супругом. А британцы, в свою очередь, не приемлют такой безнравственности.Напомним, официально супруги поженились 19 мая 2018 года в капелле Святого Георгия Виндзорского замка. Принц Гарри сам придумал дизайн кольца, подаренного Меган на помолвку. В центре композиции оказался огромный бриллиант из Ботсваны, два граненных алмаза достались прямиком из коллекции покойной матери Гарри — принцессы Дианы.