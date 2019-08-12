Супруга принца Гарри, герцога Сассекского, Меган Маркл часто становится объектом для насмешек и осуждений. Многие британцы не одобряют выбор внука Елизаветы II и считают экс-актрису неподходящей парой для него.
Супруга принца Гарри, герцога Сассекского, Меган Маркл часто становится объектом для насмешек и осуждений. Многие британцы не одобряют выбор внука Елизаветы II и считают экс-актрису неподходящей парой для него.
В Сети всплыла информация о том, что после свадьбы, большинство друзей герцога Сассекского перестали идти на контакт с ним. Некоторых Маркл специально отвадила от возлюбленного. Другие сами отвернулись от приятеля, будучи не в силах терпеть американские привычки его избранницы.
По мнению экс-товарищей принца Гарри, Меган абсолютно и часто выходит за рамки приличия. Они даже привели наглядный пример такой ситуации.
К слову, существует некая традиция. Когда за одним столом собираются несколько пар, то супруги должна сидеть на разных сторонах стола. По данным , это необходимо для того, чтобы все гости могли спокойно пообщаться между собой.
Но бойкая герцогиня Сассекская . Поэтому во время таких встреч она всегда садится рядом с супругом. А британцы, в свою очередь, не приемлют такой безнравственности.
Напомним, официально супруги поженились 19 мая 2018 года в капелле Святого Георгия Виндзорского замка. Принц Гарри сам придумал дизайн кольца, подаренного Меган на помолвку. В центре композиции оказался огромный бриллиант из Ботсваны, два граненных алмаза достались прямиком из коллекции покойной матери Гарри — принцессы Дианы.