Он украл у него кошелек с 38000 рублей

Он украл у него кошелек с 38000 рублейВ дежурную часть полиции обратился 80-летний житель Коврова, сообщивший, что у него украли кошелек с деньгами - 38 тысяч рублей. Пенсионер подробно рассказал о маршруте своего передвижения в день хищения, а также о незнакомом молодом человеке, которого видел несколько раз за день.По подозрению в краже денег задержали 25-летнего мужчину.Он во всем признался, пояснив, что обратил внимание на пожилого мужчину в одной из торговых точек. Злоумышленник обратился к пенсионеру с просьбой одолжить ему небольшую сумму для покупки сигарет. Затем молодой человек, проследив за дедушкой до его дома, дождался момент, когда пенсионер поставит сумку на землю, чтобы открыть ворота, украл кошелек и убежал.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.