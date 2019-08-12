Все похищенное имущество мужчина сдал в пункт приема лома
Все похищенное имущество мужчина сдал в пункт приема лома
Жителя Мурома подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В конце июня в дежурную часть полиции поступило сообщение о пропаже имущества из гаража.
Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что злоумышленник залез в помещение, повредив крышу. Из гаража он украл неработающий холодильник, автомобильные амортизаторы и лодочный мотор.
Подозреваемого задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий. Он во всем признался, пояснив, что в гараж смог попасть, пробив отверстие ногой. Все похищенное имущество мужчина сдал в пункт приема лома.
Расследование уголовного дела продолжается.