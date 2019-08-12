Он нанес ей более 40 рубленных ран в область головы и конечностей

Он нанес ей более 40 рубленных ран в область головы и конечностейЖителя Мурома признали виновным в убийстве. В 2011 году мужчина, ранее неоднократно судимый, познакомился с женщиной, они поженились.Супруга работала поваром в муниципальном учреждении, мужчина по возрасту старше жены на 10 лет, в последнее время работать не хотел.25 марта 2018 года между супругами возник очередной конфликт, в ходе которого мужчина начал избивать жену.Женщина, пытаясь защититься от насилия, выбежала из квартиры, но муж, взяв топор, начал разыскивать супругу, нашел ее у забора на придомовой территории. Он нанес ей более 40 рубленных ран в область головы и конечностей, а затем закидал тело снегом и вернулся домой.Мужчину приговорили к 13,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.