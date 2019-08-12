Общая масса изъятых запрещенных веществ составила почти 880 граммов

Общая масса изъятых запрещенных веществ составила почти 880 граммовВ конце июля этого года полицейские задержали жителя Мурома, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков. У мужчины нашли полимерный пакет с содержимым растительного происхождения. Экспертиза показала, что в свертке находилась маковая солома массой более 340 граммов.При аналогичных обстоятельствах задержали 37-летнего муромлянина, у которого оперативники изъяли более 88 граммов наркотиков.Оказалось, запрещенные растения они нарвали на заброшенных участках.А на придомовой территории жителя Собинского района полицейские нашли огород с коноплей. Общая масса изъятых запрещенных веществ составила почти 880 граммов.Мужчина пояснил, что выращивал растения и планировал использовать их для личного потребления.В отношении мужчин возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба регионального УМВД.