США должны переменить свой подход к странам Персидского залива, заявил президент Ирана Хасан Рухани. Заявление было сделано в ходе разговора с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тан.

США должны переменить свой подход к странам Персидского залива, заявил президент Ирана Хасан Рухани. Заявление было сделано в ходе разговора с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщается на сайте президента. Рухани назвал политику Америки на фоне напряженности в Персидском заливе ошибочной и выразил убежденность в том, что снижение напряженности в регионе "пойдет на пользу всем".Президент Ирана подчеркнул, что Иран заинтересован в продолжении диалога с дружественными странами по региональной безопасности.Ранее официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что если лидеры Ирана хотят переговоров с США, то президент Дональд Трамп "ждет звонка" от них. Однако представитель иранского министерства иностранных дел Аббас Мусави в ответ назвал такие ожидания напрасными. И добавил, что ожидать звонка на фоне несоблюдения международных прав и норм, оказывая давление на Иран в виде "экономического терроризма" — напрасная затея.Отношения США и Ирана ухудшились в последний год, когда США вышли из сделки с Тегераном по его ядерной программе. В ответ на это Иран также приостановил выполнение ряда положений договора. Кроме того, США вновь ввели санкции в отношении властей и компаний Ирана. В последние месяцы обострилась ситуация и в районе Персидского залива, где произошли несколько инцидентов с торговыми судами.