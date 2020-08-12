Екатерина Волкова с возлюбленным посетили светское мероприятие. Актриса и ее избранник побывали на премьере триллера Агент Ева.

Екатерина Волкова с возлюбленным посетили светское мероприятие. Актриса и ее избранник побывали на премьере триллера "Агент Ева".Мероприятие прошло в московском кинотеатре "Времена года".Екатерина Волкова выбрала для выхода на публику черный топ, длинную плиссированную юбку и кожаную куртку. Ее спутник предпочел одеть футболку, спортивные штаны и куртку.Гости закрытой премьеры заметили, что спутник все время обнимал звезду сериала "Скорая помощь" за талию.Артистка подтвердила, что это ее новый бойфренд и уточнила, что их связывают нежные отношения. Известно, что мужчину зовут Карен, он режиссер.Екатерина Волкова была замужем трижды. У знаменитости есть дочь Валерия от первого брака и двое детей (БОгдан и Александра) от замужества с писателем Эдуардом Лимоновым. В 2015 году она встречалась с предпринимателем Василием Дюжевым, но пара быстро рассталась.12 Авг 2020 в 3:19 PDTОтметим, актриса не любит говорить о личной жизни. Судя по всему, Екатерина Волкова придерживается мнения, что счастье любит тишину.Напомним, ранее звезда сериала "Next 2" поделилась с подписчиками в своем инстаграм-аккаунте размышлениями о молодости и красоте. Екатерина Волкова считает, чтоАртистка подчеркнула, что уже не молода, и на ее пути было много важных событий и эмоциональных состояний, но все это принесло ей жизненный опыт