Когда результаты видно невооруженным взглядом. Всего за несколько лет дороги Камешковского района удалось преобразить до неузнаваемости. Он принял активное участие в госпрограмме по ремонту и строительству дорог. Чего уже удалось добиться и какие планы на будущее - в нашем репортаже.

Когда результаты видно невооруженным взглядом. Всего за несколько лет дороги Камешковского района удалось преобразить до неузнаваемости. Он принял активное участие в госпрограмме по ремонту и строительству дорог. Чего уже удалось добиться и какие планы на будущее - в нашем репортаже.Вместо ям и колдобин - свежее дорожное полотно. Дороги Камешкова с каждым днём всё больше напоминают европейские. Это стало возможно благодаря участию в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги ». Ежегодная субсидия на эти цели - 20 миллионов рублей. Район также выделяет софинансирование в объеме 20 % от этой суммы.Артем Семенов, региональный координатор проекта «Безопасные дороги»:В 2020 году было реализовано строительство дороги на Гоголя, Суворова, дорога как видно в хорошем состоянии, работы ещё идут, отсыпаны обочины, планируется установить остановку.В прошлом году, благодаря участию в этой программе в Камешково отремонтировано почти 2 км дорог. Гарантийный срок эксплуатации, данный подрядчиком – ГУП «ДСУ-3», - 6 лет. В этом году новые дороги сделаны на городских улицах Ленина, Школьная, Советская. Их общая протяженность также составила 2 километра. Обустроены и пешеходные переходы . Благодарязначительной экономиина торгах - отремонтируют еще несколько важных участков городской дорожной сети.Вячеслав Рыжов, директор автопредприятия:- Как транспортник могу сказать, что существует у нас такое правило, о том что мы, осуществляя транспортировку, должны следить за дорогами. И если они не отвечают качеству по перевозке людей - делаем замечания. Сейчас строятся второй год и уже 70% маршрута городского проходят по дорогам, которые качественные, я считаю, и безопасны.Ремонтируют дороги и в районе. Так, недавно, заасфальтировали важный участок по ул. Центральной в деревне Пенкино. Благодаря этому жители теперь могут комфортно доехать до Областного госпиталя ветеранови других важных объектов.Ольга Тарасова, жительница деревни Пенкино:- Эта дорога ведет к социально значимым учреждениям, как госпиталь, администрация, почта. В таком неприглядном состоянии они были. Конечно, это здорово, что Камешковский район и администрация поселения поработали над этим вопросом и сделали нам хорошую красивую новую дорогу.В следующем году ремонтные работы в Камешково будут продолжены. На очередиулицы Дорожная и Железнодорожная.Владимир Лебедев, Дмитрий Горкин Вести-Владимир.