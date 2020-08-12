Экс-супруг актрисы Надежды Михалковой, режиссер Резо Гигинеишвили взял наследников с собой на работу. Судя по кадрам, Нина и Иван остались довольны.

Экс-супруг актрисы Надежды Михалковой, режиссер Резо Гигинеишвили взял наследников с собой наработу. Судя по кадрам, Нина и Иван остались довольны.Снимки и видео появилисьв микроблоге деятеля кино в "Инстаграм". Примечательно, что бывший избранникдочери Никиты Михалкова не стал как раньше скрывать лица детей.После съемочногопроцесса наследники артистки и режиссера посетили мероприятие, на которомвыступала певица Елка. Отметим, брак Резо Гигинеишвилии Надежды Михалковой просуществовал восемь лет.Напомним,дочь знаменитого режиссера и Резо поженились в 2009 году. Через пару лет у звезднойпары родилась дочь Нина. Затем на свет появился Иван. В 2017 году знаменитостиразвелись, но сохранили дружеские отношения ради детей.12 Авг 2020 в 12:36 PDTпризнавалась, что возможно, поступилась своими принципами и амбициямиради того, чтобы у наследников был отец, и они хорошо общались. "На сегодняшнийдень у детей есть и мама, и папа", – делилась актриса.Ходилислухи, что дочь Никиты Михалкова увела режиссера из семьи. В момент знакомствас ней Гигинеишвили состоял в браке с выпускницей "Фабрикизвезд" АнастасиейКочетковой. От нее у мужчиныесть дочь Мария. В настоящее время он в браке с бизнесвумен Надеждой Оболенцевой.Хотя, поговаривают, что супруги собираются разводиться.