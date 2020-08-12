Политик Сергей Казаков вышел из фракции КПРФ. Теперь он будет независимым депутатом Заксобрания области. Своё решение расстаться с коммунистами Казаков объяснил желанием баллотироваться

Политик Сергей Казаков вышел из фракции КПРФ. Теперь он будет независимым депутатом Заксобрания области. Своё решение расстаться с коммунистами Казаков объяснил желанием баллотироваться на пост главы города Владимира. По его мнению, будучи беспартийным, он сможет получить голоса от депутатов горсовета из разных партий. Сергей Казаков, депутат ЗакСобрания области: Я посчитал, что будущим депутатам, которые