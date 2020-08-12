Евросоюз не будет обострять отношения с режимом Александра Лукашенко и добиваться его свержения – это может усилить напряженность в отношениях с Россией. С такой точкой зрения выступил украинский политолог Дмитрий Галкин.

Евросоюз не будет обострять отношения с режимом Александра Лукашенко и добиваться его свержения – это может усилить напряженность в отношениях с Россией. С такой точкой зрения выступил украинский политолог Дмитрий Галкин.В ЕС не спешат признавать итоги выборов в Белоруссии, на которых с результатом в 80,08% победил Александр Лукашенко. Самую жесткую позицию заняла Польша: Варшава призвала созвать экстренный саммит стран Евросоюза.И хотя на Западе называют прошедшие выборы несвободными и недемократическими, рвать отношения с режимом Лукашенко не будут, считает украинский политолог Дмитрий Галкин. Евросоюз не заинтересован в дестабилизации обстановки в республике, поскольку это может привести к резкому всплеску напряженности с Россией, сказал эксперт в интервью порталу "Украина.ру".С ним солидарен политолог Руслан Бортник. На его взгляд, признание Светланы Тихановский президентом Белоруссии со стороны США и ЕС маловероятно. Это подтолкнет режим Лукашенко в сторону России и усилит интеграцию Москвы и Минска, в чем Запад не заинтересован, пояснил эксперт.Бортник считает, что США и Евросоюз продолжат оказывать на Лукашенко умеренное давление. Но пытаться лишить его власти и прекратить с ним контакты – это не в интересах Запада, уверен аналитик.В Белоруссии четвертый день продолжаются акции протеста против переизбрания Лукашенко. Правоохранительные органы жесторо разгоняют митингующих. Люди пытаются перекрывать дороги и строить баррикады. За время протестов в республике задержаны десятки журналистов, в том числе из России.считает, что митинги координируются из-за рубежа – Великобритании, Польши и Чехии. В свою очередь глава МИД Литвы, куда накануне уехала главная соперница Батьки Светлана Тихановская, назвал акции протеста стихийным явлением.Дирижер Владимир Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко: "Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением"— Чай з варэннем (@belteanews)