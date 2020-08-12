Сел в такси — жди беды? Чем может обернуться поездка на таксомоторе? Почти каждую неделю таксисты попадают в аварийные дорожные сводки. В соцсетях появляются то автомобиль — перевёртыш,

Сел в такси — жди беды? Чем может обернуться поездка на таксомоторе? Почти каждую неделю таксисты попадают в аварийные дорожные сводки. В соцсетях появляются то автомобиль — перевёртыш, лежащий на пузе, то таксомотор-всмятку, торчащий из-под большегруза. Да что там, у нас таксисты даже со скорой разъехаться не могут. Сотрудники Госавтоинспекции каждый день муштруют водителей таксомоторов,