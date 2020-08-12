В ходе досмотра, в салоне автомобиля был обнаружен предмет, конструктивно схожий с пистолетом...

Сотрудниками 2-го Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержан водитель иномарки по подозрению в хранении оружия.Во время несения службы на Ярославском шоссе инспекторами ДПС для проверки документов был остановлен автомобиль марки «Ниссан», под управлением 31-летнего жителя столицы.В ходе беседы сотрудники полиции заметили, что водитель заметно нервничал. На место остановки транспортного средства была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе досмотра, в салоне автомобиля был обнаружен предмет, конструктивно схожий с пистолетом, а также 2 магазина снаряжённых патронами в количестве 17 штук.Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в ОМВД России по Ярославскому району г. Москвы.Согласно проведенному исследованию представленный предмет является пистолетом конструкции Токарева, изготовленный промышленным способом, который относится к огнестрельному нарезному короткоствольному оружию, а патроны являются спортивно-охотничьими патронами калибра 7,62 мм.По данному факту дознанием ОМВД России по Ярославскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Кроме того, в отношении указанного гражданина были составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и ст. 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков».Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81