Блогера Андрея Пыжа, известного в Сети под ником Urbanturizm, отправили под арест. Его собираются судить за доступ к государственной тайне, передает телеканал . Оказалось, что под стражу его ..

Блогера Андрея Пыжа, известного в Сети под ником Urbanturizm, отправили под арест. Его собираются судить за доступ к государственной тайне, передает телеканал "". Оказалось, что под стражу его заключили еще 6 августа. Однако родственники долго не знали, что произошло с молодым человеком, поскольку тому не позволили с ними связаться.Теперь Андрею Пыжу будет грозить до восьми лет лишения свободы. Предполагается, что дело в его отношении могло быть возбуждено за посещение заброшенных бункеров, военных объектов и других объеков.