Известный журналист Юрий Дудь высказался о протестах в Белоруссии. Блогер предрек президенту Александру Лукашенко незавидную участь.

Известный журналист Юрий Дудь высказался о протестах в Белоруссии. Блогер предрек президенту Александру Лукашенко незавидную участь.Журналист признался, что изначально не хотел комментировать массовые беспорядки в соседней стране, но он не смог остаться равнодушным после того, как увидел что ситуация в Белоруссии стала возмутительной и опасной.Блогер заявил, что уважает силу мужчин и женщин в погонах. По его мнению, ни одно государство не может существовать без таких людей. "Что-то мне подсказывает, что вы тренировали эту силу не для того, чтобы калечить своих безоружных земляков", – написал Юрий Дудь в своем телеграм-канале.Он усомнился в том, что оппозиционный политик Светлана Тихановская покинула страну по своей воле. Журналист назвал странным то, что экс-кандидат на пост главы Белоруссии пропала на несколько часов в здании ЦИК, после чего опубликовала видеообращение, где попросила соотечественников сидеть дома и беречь себя.Также блогера возмутило исчезновение иностранных журналистов, освещавших протесты в Белоруссии. Репортеры всегда рискуют своей жизнью: получают удары по голове и уворачиваются от пуль. Однако если они пропадают на 40 часов, то это "стыдная дичь для мирного европейского государства", отметил Дудь.Журналист предположил, что дальнейшая судьба президента Александра Лукашенко будет незавидной. "Перспектива начальника – ненависть собственного народа и тотальная изоляция от прогрессивных стран", – поделился мнением блогер. Он добавил, что такая участь ждет всех, кто поддержит лидера.11 Авг 2020 в 2:02 PDTВ заключение Дудь похвалил всех белорусов, которые не побоялись выйти на улицы, чтобы оспорить результаты президентских выборов. Также он выразил надежду, что после его слов силовики всерьез задумаются и больше никогда не поднимут на граждан "ни руки, ни дубинки".