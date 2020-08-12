В среду, 12 августа, президент Александр Лукашенко собрал совещание по актуальным вопросам в Белоруссии. Политик резко высказался о протестующих гражданах.

В среду, 12 августа, президент Александр Лукашенко собрал совещание по актуальным вопросам в Белоруссии. Политик резко высказался о протестующих гражданах.На фоне массовых беспорядков в стране Александр Лукашенко назвал главные задачи органов власти. По его словам, руководство Белоруссии обязано обеспечить безопасность граждан и защитить конституционный порядок, а также не допустить вмешательства в свою работу.Политик заявил, что большинство демонстрантов – это безработные с криминальным прошлым. Лукашенко охарактеризовал их фразой "гуляй дядя по улицам и проспектам". Президент настоятельно порекомендовал всем недовольным результатами выборов устроиться на работу.Белорусский лидер предостерег граждан от покупки поддельных справок о трудоустройстве. Если обман вскорется, то им придется понести серьезное наказание. "Все должно быть порядочно и честно", – цитирует Александра Лукашенко агентство .10 Авг 2020 в 2:03 PDTНапомним, акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после оглашения предварительных итогов президентской гонки. Согласно данным ЦИК, глава страны набрал 80% голосов. Его соперника Светлану Тихановскую поддержали 10% граждан.