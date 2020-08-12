Названы наставники третьего сезона шоу Голос. 60+ Первого канала. Красные кресла займут российские исполнители Лев Лещенко и дебютирующие в проекте Гарик Сукачев, Елена Ваенга и Тамара Гвердцители.

Названы наставники третьего сезона шоу "Голос. 60+" Первого канала. Красные кресла займут российские исполнители Лев Лещенко и дебютирующие в проектеГарик Сукачев, Елена Ваенга и Тамара Гвердцители.Вести шоу будет Дмитрий Нагиев.К участию в первом съемочном этапе – слепых прослушиваниях – допущены пожилые вокалисты, успешно прошедшие отборочные кастинги. Самому молодому из них 60 лет, самому старшему – 91 год.В шоу "Голос. 60+" участвуют исполнители из разных городов России. Есть и те, кто приехал попытать счастья на сцене из Туркменистана и США.Во время слепых прослушиваний наставники наберут себе команды по четыре исполнителя в каждой. Затем определятся финалисты проекта. Финал шоу "Голос. 60+" пройдет в прямом эфире Первого канала. В итоге, в результате зрительского голосования станет известно имя победителя сезона.25 Июн 2020 в 2:41 PDTГарик Сукачев отметил, что стать наставником было для него неожиданно, приятно и очень почетно. Он пообещал отнестись к исполнению своей задачи со всей ответственностью.Елена Ваенга в свою очередь призналась, что очень рада стать наставницей и сильно волнуется. Тамара Гвердцители заявила, что для нее участие в – большое счастье. На проекте она ждет необычных голосов, знакомств и эмоций.