Подозреваемый проник в здание общежития, где свободным доступом похитил ключи от автомобиля потерпевшего...

Сотрудники МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали 18-летнего мужчину, подозреваемого в хищении автомобиля.В дежурную часть МО МВД России «Коммунарский» поступило сообщение от жителя столицы о краже его автомобиля «Лада Веста». Мужчина рассказал, что припарковал машину на улице Адмирала Корнилова, а позже обнаружил пропажу. Материальный ущерб составил 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на Ленинском проспекте был задержан подозреваемый. Им оказался 18-летний приезжий из ближнего зарубежья.Установлено, что подозреваемый проник в здание общежития, где свободным доступом похитил ключи от автомобиля потерпевшего, пока тот спал.Следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время похищенный автомобиль найден и будет возвращен законному владельцу.Пресс-служба УВД по ТиНАО8 (926) 941-46-57