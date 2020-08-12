С 2021 года список препаратов, которые федеральные льготники смогут получить бесплатно, станет в 2 раза больше. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Во Владимирской области

С 2021 года список препаратов, которые федеральные льготники смогут получить бесплатно, станет в 2 раза больше. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Во Владимирской области на бесплатные лекарства могут претендовать почти 144 тысячи человек: инвалиды, люди с хроническими заболеваниями, дети до трёх лет (для многодетных семей – до шести лет), участники Великой Отечественной войны, ветераны