Крупный пожар в областном центре уничтожил сразу 10 мусоровозов. Машины принадлежали компании "Чистый Владимир", которая работала на подряде у регионального оператора "Биотехнологии". Не грозит ли Владимиру очередной мусорный коллапс - разбиралась наша съемочная группа.

Крупный пожар в областном центре уничтожил сразу 10 мусоровозов. Машины принадлежали компании "Чистый Владимир", которая работала на подряде у регионального оператора "Биотехнологии". Не грозит ли Владимиру очередной мусорный коллапс - разбиралась наша съемочная группа.На видео с камер наружного наблюдения видно, что один человек по очереди забирается в кабины автомобилей, после чего они начинают гореть.Сообщение о пожаре на стоянкена улице Тракторной поступило спасателям в 4 утра.Екатерина МИЩЕНКО, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Владмимирской области:- По прибытии было установлено, что происходит возгорание десяти мусоровозов на общей площади 60 квадратных метров. Сотрудники МЧС опреративно ликвидировали горение и не дали огню распространиться. Всего к ликвидации пожара привелкались 7 единиц техники и 24 человека личного состава.Ирина ГАВРИЧЕНКО, начальник ОИиОС УМВД по Вдадимимркой области:- В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, в том числе необходимых экспертиз, направленных на установление всех обстоятельств инцидента. Среди возможных причин возгорания рассматривается также версия поджога. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.))Обошлось без человеческих жертв. Сгорели 7 МАЗов, Камаз, Мерседес и Скания. Общий ущерб оценивается на сумму около 85-ти миллионов рублей. В "Биотехнологиях" ситуацию назвали шокирующей.Янина АФОНЬКИНА, заместитель гендиректора по производственной части ООО «Биотехнологии»:- Можем сказать, что возможно недобросовестные конкуренция, но зная своих конкурентов, с которыми работали - мы работали очень многие годы - ну, я не могу даже допустить таких мыслей. И тем более, зная всех людей лично. И зная, как люди наживали всё это хозяйство, каким трудом это давалось, я не верю в это.Как заверило руководство "Биотехнологий", у компании есть партнеры, которые готовы помочь с транспортом для вывоза мусора. Ведутся работы по восстановлению автопарка.АльбертСкворцов, заместитель генерального директора ООО "Биотехнологии" :Было обращение во Владимире к лизинговой компании, которая ну так сказать пошла навстречу, и готова без предварительной оплаты дать в лизинг другой транспорт взамен того, который сгорел. Мы к своим другим партнерам обращались, которые работают с "Биотехнологиями", которые тоже помогли транспортом.Вот таким образом, постепенно, машина за машиной, восстанавливаем парк.Уже сегодня утром на маршрут вышли пять машин взамен сгоревших. В компании признают, что недели полторы-две могут бытьтрудностис вывозом мусора, но потом работа войдет в прежний режим. О коллапсе речи не идет - тем более, что машины были застрахованы.Екатерина Максимова, Максим Котов. Вести — Владимир.