В Гороховецком районе завершено расследование уголовного дела о краже фотоловушки. Обвиняемый — 24-летний ранее судимый молодой человек, по версии следствия, похитил технику,
<a href="https://33live.ru/novosti/12-08-2020-popal-v-obektiv-kogda-voroval-fotolovushku-i-byl-najden.html" target="_blank">Попал в объектив, когда воровал фотоловушку, и был найден</a> - В Гороховецком районе завершено расследование уголовного дела о краже фотоловушки. Обвиняемый — 24-летний ранее судимый молодой человек, по версии следствия, похитил технику,
[url=https://33live.ru/novosti/12-08-2020-popal-v-obektiv-kogda-voroval-fotolovushku-i-byl-najden.html]Попал в объектив, когда воровал фотоловушку, и был найден[/url] - В Гороховецком районе завершено расследование уголовного дела о краже фотоловушки. Обвиняемый — 24-летний ранее судимый молодой человек, по версии следствия, похитил технику,