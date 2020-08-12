В Гороховецком районе завершено расследование уголовного дела о краже фотоловушки. Обвиняемый — 24-летний ранее судимый молодой человек, по версии следствия, похитил технику,

В Гороховецком районе завершено расследование уголовного дела о краже фотоловушки. Обвиняемый — 24-летний ранее судимый молодой человек, по версии следствия, похитил технику, установленную вблизи памятника воинам Великой Отечественной войны в одном из сельских поселений района. В июне текущего года в полицию обратился представитель администрации одного из муниципальных образований Гороховецкого района. Чиновник заявил, что рядом с