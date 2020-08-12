Крупный пожар в областном центре уничтожил сразу 10 мусоровозов. По информации регионального управления МЧС, сообщение о загорании на стоянке на улице Тракторной поступило в 4 утра.

Крупный пожар в областном центре уничтожил сразу 10 мусоровозов. По информации регионального управления МЧС, сообщение о загорании на стоянке на улице Тракторной поступило в 4 утра.Пожарные оперативно ликвидировали горение и не дали огню распространиться на другие машины. Площадь пожара составила 60 кв.м. Никто не пострадал. Причины возгорания предстоит установить.Расследование ведет и полиция. Одна из версий поджог. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Эти мусоровозы принадлежали компании "Чистый Владимир", которая работала на подряде у регионального оператора "Биотехнологии". Как заверило руководство"Биотехнологий" , сейчас принимаются все усилия , чтобы не допустить мусорного коллапса во Владимире.Есть партнеры , которые готовы предоставить транспорт для вывоза мусора. Уже ведутся работы по восстановлению автопарка.Екатерина Мищенко начальник пресс-службы ГУ МЧС по Владимирскй области:- По прибытии было установлено, что происходит возгорание десяти мусоровозов на общей площади 60 квадратных метров. Сотрудники МЧС опреративно ликвидировали горение и не дали огню распространиться. Всего к ликвидации пожара привелкались 7 единиц техники и 24 человека личного состава. Предварительная причина пожара - поджог.