Первый канал повторит показ сериала Желтый глаз тигра. Главные роли в картине, основанной на реальных событиях, исполнили Павел Прилучный и Агния Кузнецова.

Первый канал повторитпоказ сериала "Желтый глаз тигра". Главные роли в картине, основанной нареальных событиях, исполнили Павел Прилучный и Агния Кузнецова.Действие теленовеллы берет начало в 1988 году. В центресобытий – четверо друзей, которые оканчивают школу и делятся мечтами о будущем вовремя выпускного вечера. Герои сериала "Желтый глаз тигра" расстаются на годы,каждый идет своей дорогой. Однако судьба вновь сталкивает их лицом к лицу.По словам Павла Прилучного, его герой Сергей вынужден встатьна пути бывших одноклассников. Экс-друзья центрального персонажа превратились вкрупных дельцов, которые сколачивают состояние на нелегальной добыче янтаря. "Ихможно понять. В 90-е годы было совсем тяжело, и парни поднимались, на чем могли",– рассудил Павел. Сергей пытается вразумить бывших товарищей, но его усилия оказываются тщетными.Прилучный добавил, что в теленовелле "Желтый глазтигра" яркая романтическая линия, а точнее любовный треугольник. Сергей сошколы влюблен в Машу, которая живет в Калининграде. Переехав в Москву дляпоступления в университет, парень увлекается красавицей Татьяной. Сергейпривязывается к новой девушке, но чувствует себя виноватым. Молодой человекоказывается меж двух огней – любит одну, а встречается с другой. "Но, ксожалению, бывают такие ситуации, когда настоящий мужчина должен поступитьопределенным образом", – оправдал герояСценарист Виталий Москаленко рассказал, что сюжет сериала "Желтыйглаз тигра" основан на реальных событиях. По словам автора, главный посылфильма заключается в следующем: деньги на крови никому не принесут счастья.