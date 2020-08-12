1,5 месяца спустя. В конце июня культурная общественность Владимира испытала шок – сгорел академический театр драмы. Серьёзно пострадала сцена, зрительный зал и фойе. Несмотря на то, что

1,5 месяца спустя. В конце июня культурная общественность Владимира испытала шок – сгорел академический театр драмы. Серьёзно пострадала сцена, зрительный зал и фойе. Несмотря на то, что труппа фактически осталась без своего дома артисты приступили к репетициям новых постановок и показу репертуарных спектаклей. О предстоящем большом ремонте и о творческой деятельности служителей мельпомены поговорим с