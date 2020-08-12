В светской тусовке шепотом обсуждают сенсационную новость: Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева расстались. Говорят, оба не оправдали надежд друг друга.

В светской тусовке шепотом обсуждают сенсационную новость: Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева расстались. Говорят, оба не оправдали надежд друг друга.О том, что в семье Резо Гигинеишвили и Надежды Оболенцевой не все гладко, слухи начали ходить несколько недель назад. Особо наблюдательные фанаты обратили внимание на то, что Надин (как за глаза называют светскую львицу) перестала носить обручальное кольцо.А теперь и вовсе появилась информация о разводе. В окружении Гигинеишвили и Оболенцевой объяснили, почему брак не продержался и года: "Причины – вранье и обманутые ожидания насчет денег с обеих сторон". По слухам, оба рассчитывали на благополучное финансовое состояние, однако это оказалось не так.При этом говорят, что близкие друзья до последнего пытались отговорить Резо от женитьбы на Надежде. Якобы из-за этого он с некоторыми приятелями даже перестал общаться.Отметим, что Гигинеишвили и Оболенцева оформили брак летом прошлого года максимально тихо и незаметно. Они ограничились регистрацией в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Однако в честь важного события Надежда обнародовала фото с церемонии. Тогда новоиспеченных супругов поздравили Оксана Лаврентьева, Яна Рудковская, Александра Савельева, Екатерина Одинцова, Анна Чиповская и другие знаменитости.7 Авг 2020 в 11:39 PDTДля обоих этот брак стал третьим. Первой женой Резо Гигинеишвили стала участница "Фабрики звезд" Анастасия Кочеткова. Певица родила режиссеру дочь Марию. Несмотря на скандальный разрыв, оба все же смогли найти общий язык, они до сих пор общаются, Резо регулярно видится с наследницей.Во второй раз режиссер женился на дочке Никиты Михалкова Надежде. Говорят, отец резко отрицательно отнесся к выбору Нади, но та все равно вышла замуж и родила двух детей. Тем не менее, и тут не обошлось без проблем. Говорят, .Что касается светской львицы, то ее первым мужем стал бизнесмен Денис Михайлов, после разрыва отношений с которым Надежда стала женой миллионера Айрата Исхакова. С ним Оболенцева развелась в 2017 году.