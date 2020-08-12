«Ростелеком» подключил к интернету 77 социально значимых объектов (СЗО) в 11 районах Владимирской области. Таким образом, компания завершила второй этап реализации национальной программы

«Ростелеком» подключил к интернету 77 социально значимых объектов (СЗО) в 11 районах Владимирской области. Таким образом, компания завершила второй этап реализации национальной программы «Цифровая экономика» в 2020 году. Для реализации проекта специалисты компании проложили свыше 230 километров волоконно-оптических линий связи. В рамках первого этапа «Ростелеком» уже организовал доступ во Всемирную паутину для 112 СЗО в