При визуальном осмотре служебного удостоверения полицейским были выявлены признаки подделки. Документ был изъят...

«Сотрудниками роты ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве в ходе несения дежурства на проспекте Андропова был остановлен автомобиль марки «БМВ» под управлением жителя Московской области», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Автовладелец двигался по проспекту Андропова от Каширского шоссе в сторону улицы Новинки с закрытыми регистрационными знаками.В ходе проверки документов водитель иномарки предъявил сотрудникам ГИБДД документы на транспортное средство, водительское удостоверение, а также служебное удостоверение сотрудника прокуратуры.При визуальном осмотре служебного удостоверения полицейским были выявлены признаки подделки. Документ был изъят. В результате исследования установлено, что служебное удостоверение выполнено комбинированным способом: струйной печати и электрофотографии. Назначена технико-криминалистическая экспертиза.В ходе дознания выяснилось, что мужчина ранее судим и в настоящее время лишён права управления автотранспортом за управление транспортным средством в состоянии опьянения.Дознанием ОМВД России по району Нагатино-Садовники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В отношении 26-летнего автовладельца сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве были составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12. 2 КоАП РФ, ч. 1. 1 ст. 12.17 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22