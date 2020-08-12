Заявитель созвонился с продавцом и осуществил перевод денежных средств на указанный расчётный счёт...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по САО г. Москвы совместно с сотрудниками ОБ ДПС ОГИБДД УВД по САО задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве.В территориальный отдел полиции поступило заявление от представителя одной из столичных организаций. Он сообщил, что на одном из интернет-сайтов нашёл объявление о продаже экскаватора. На месте осмотра транспортного средства в Московской области покупателя встретил охранник и показал товар. После этого заявитель созвонился с продавцом и осуществил перевод денежных средств на указанный расчётный счёт. Через некоторое время мужчина приехал на отгрузку экскаватора и попросил предоставить весь пакет документов и ключи от него. Однако получил отказ в связи с тем, что деньги на расчётный счёт реального продавца не поступали, а объявление разместил мошенник. Материальный ущерб составил 6 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 58-летний житель Московской области. Установлено, что злоумышленник разместил аналогичное с настоящим продавцом объявление, изменив реквизиты на свои. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Молжаниновскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-группа УВД по САО(495) 601-03-29