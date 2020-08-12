Играть будут, но без зрителей. Футбольный клуб «Торпедо» объявил о том, что первые игры на Большой спортивной арене стадиона пройдут при пустых трибунах. Такое решение вынесла главный

Играть будут, но без зрителей. Футбольный клуб «Торпедо» объявил о том, что первые игры на Большой спортивной арене стадиона пройдут при пустых трибунах. Такое решение вынесла главный санитарный врач региона Татьяна Данилова. Речь идет о первых матчах Олимп - Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ и Кубка России по футболу. Игры, даже несмотря на закрытые