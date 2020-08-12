Первыми Александра Лукашенко поздравили с переизбранием лидеры Китая и России. И если на восточном направлении у Батьки все не так плохо, то на западном ситуация становится угрожающей. В Евросоюзе не признают итоги выборов демократическими и призывают белорусского лидера провести новое голосование.

Первыми Александра Лукашенко поздравили с переизбранием лидеры Китая и России. И если на восточном направлении у Батьки все не так плохо, то на западном ситуация становится угрожающей. В Евросоюзе не признают итоги выборов демократическими и призывают белорусского лидера провести новое голосование.Евросоюз вместе с США осудил применение силы против протестующих в Белоруссии. Выборы 9 августа не были свободными, считают высокопоставленные западные политики.Жесткую позицию в отношении Александра Лукашенко заняла Литва. Именно в прибалтийскую республику была вынуждена уехать главная соперница белорусского лидера на выборах Светлана Тихановская.События последних дней не должны пройти для режима Александра Лукашенко без последствий, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. По его словам, главы дипломатических ведомств стран ЕС могут обсудить ответные меры против властей Белоруссии 14 августа.Руководитель литовского МИДа выдвинул Лукашенко условия. Власти Белоруссии должны прекратить насилие против протестующих и отпустить задержанных, в том числе Виктора Бабарико и Сергея Тихановского. Они собирались выдвигаться кандидатами на выборах, но были арестованы.Итоги голосования 9 августа в Евросоюзе не признают. Белоруссия должна провести новые выборы, заявил Линкявичюс. Кроме того, он предложил Лукашенко создать национальный совет для диалога с оппозицией.В Беларуси только вернули связь с внешним миром.Расскажу о ситуации в стране:1. С 9 числа нам выключили полностью телефонную связь и интернет.2. Въезд в столицу ограничен. На подъезде в город стоят посты с военными.3. На улицах небезопасно.— andromina. ���� (@vampurliza)С воскресенья в Белоруссии идут акции протеста против переизбрания . За несколько дней силовики задержали более шести тысяч митингующих. Милиция и ОМОН применяют светошумовые бомбы, водометы и слезоточивый газ.