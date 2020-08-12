В ходе следствия имущество было возвращено законному владельцу.
Следователем отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 24-летнего жителя Гороховецкого района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В июне текущего года в дежурную часть отделения полиции обратился представитель администрации одного из муниципальных образований Гороховецкого района с заявлением о краже фотоловушки стоимостью около 10 тысяч рублей. Данная фототехника была установлена с целью обеспечения правопорядка и охраны имущества вблизи памятника воинам Великой Отечественной войны в сельском поселении. Потерпевший пояснил, что фотоловушка оснащена датчиком движения, и отснятые фотографии передает на электронную почту.
Сотрудники полиции, изучив фотографии, сделанные фотоловушкой, установили, что к преступлению может быть причастен местный житель, изображенный на последнем фото до момента кражи. Полицейские задержали подозреваемого, однако от дачи показаний он отказался, воспользовавшись правом статьи 51 Конституции Российской Федерации.
В ходе расследования уголовного дела сотрудниками полиции были опрошены друзья и знакомые подозреваемого, один из которых добровольно выдал похищенное имущество, оставленное фигурантом у него на хранении. Техника была возвращена законному владельцу.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.