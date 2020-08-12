В ходе следствия имущество было возвращено законному владельцу.

Следователем отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 24-летнего жителя Гороховецкого района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.В июне текущего года в дежурную часть отделения полиции обратился представитель администрации одного из муниципальных образований Гороховецкого района с заявлением о краже фотоловушки стоимостью около 10 тысяч рублей. Данная фототехника была установлена с целью обеспечения правопорядка и охраны имущества вблизи памятника воинам Великой Отечественной войны в сельском поселении. Потерпевший пояснил, что фотоловушка оснащена датчиком движения, и отснятые фотографии передает на электронную почту.Сотрудники полиции, изучив фотографии, сделанные фотоловушкой, установили, что к преступлению может быть причастен местный житель, изображенный на последнем фото до момента кражи. Полицейские задержали подозреваемого, однако от дачи показаний он отказался, воспользовавшись правом статьи 51 Конституции Российской Федерации.В ходе расследования уголовного дела сотрудниками полиции были опрошены друзья и знакомые подозреваемого, один из которых добровольно выдал похищенное имущество, оставленное фигурантом у него на хранении. Техника была возвращена законному владельцу.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.