Сотрудники ФСБ выявили в Ивановской области целую преступную группу, которая умудрилась сочетать в своей деятельности производство наркотиков с рабовладением. Их нарколаборатория, судя по ..

Сотрудники ФСБ выявили в Ивановской области целую преступную группу, которая умудрилась сочетать в своей деятельности производство наркотиков с рабовладением. Их нарколаборатория, судя по изъятым запасам, производила более 200 килограммов синтетических наркотиков ежемесячно, передает телеканал "". При этом на производстве работали иностранные граждане. Злоумышленники не выпускали их из здания и силой заставляли работать.