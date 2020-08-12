Сотрудница салона сфотографировала данные на камеру своего телефона и передала их неустановленному лицу.

В Коврове вынесли приговор по уголовному делу в отношении сотрудницы салона связи, обвиняемой в незаконном распространении сведений о частной жизни клиентов., что через «Телеграмм» специалисту офиса продаж и обслуживания салона связи «Мегафон» Коврова поступило сообщение с просьбой о предоставлении информации о персональных данных абонентов. Сотрудница салона сфотографировала данные (фамилия, имя, отчество, дата и месяц рождения, адрес регистрации, сведения о семейном положении, о детях, о ранее выданных паспортах, серию и номер паспорта) на камеру своего телефона и передала их неустановленному лицу, за что получила денежное вознаграждение.Приговором суда девушка признана виновной и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 110000 рублей.