В лесу возле поселка Северный в Челябинской области было обнаружено тело 17-летнего учащегося кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой при Челябинском высшем военном ..

В лесу возле поселка Северный в Челябинской области было обнаружено тело 17-летнего учащегося кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой при Челябинском высшем военном училище штурманов, передает . По факту происшествия проводится проверка.В пресс-службе регионального управления Следственного комитета отметили, что оснований считать, что гибель молодого человека могла носить криминальный характер, нет. Сообщается, что до этого он вышел из дома не взяв телефона и в легкой одежде несмотря на холодную погоду.