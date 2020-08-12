Государственные белорусские СМИ отчитались об успешном задержании координаторов беспорядков в Минске. Один из задержанных – местный житель – находился на 17-м этаже в гостинице Беларусь, ..

Государственные белорусские СМИ отчитались об успешном задержании координаторов беспорядков в Минске. Один из задержанных – местный житель – находился на 17-м этаже в гостинице "Беларусь", передает телеканал "". В его непосредственном подчинении находились трое человек. С их помощью, как рассказали журналисты, организатор мог контролировать уже сотни протестующих.