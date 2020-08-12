В ночь на 11 августа в провинции Ховд на западе Монголии от бубонной чумы умер 42-летний мужчина, передает . Сообщается, что до болезни он купил две тушки сурков. Напомним, смертельные случаи от ..
<a href="https://33live.ru/novosti/12-08-2020-v-mongolii-umer-eshhe-odin-chelovek-ot-bubonnoj-chumy.html" target="_blank">В Монголии умер еще один человек от бубонной чумы</a> - В ночь на 11 августа в провинции Ховд на западе Монголии от бубонной чумы умер 42-летний мужчина, передает . Сообщается, что до болезни он купил две тушки сурков. Напомним, смертельные случаи от ..
[url=https://33live.ru/novosti/12-08-2020-v-mongolii-umer-eshhe-odin-chelovek-ot-bubonnoj-chumy.html]В Монголии умер еще один человек от бубонной чумы[/url] - В ночь на 11 августа в провинции Ховд на западе Монголии от бубонной чумы умер 42-летний мужчина, передает . Сообщается, что до болезни он купил две тушки сурков. Напомним, смертельные случаи от ..