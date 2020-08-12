В ночь на 11 августа в провинции Ховд на западе Монголии от бубонной чумы умер 42-летний мужчина, передает . Сообщается, что до болезни он купил две тушки сурков. Напомним, смертельные случаи от ..

В ночь на 11 августа в провинции Ховд на западе Монголии от бубонной чумы умер 42-летний мужчина, передает . Сообщается, что до болезни он купил две тушки сурков. Напомним, смертельные случаи от чумы регистрировались в Монголии ранее. Также сообщалось о распространении болезни в Китае.