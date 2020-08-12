Врачи Одинцовской больницы удалили 85-летней женщине опухоль мозга диаметром шесть сантиметров. Для этого потребовалась сложная операция. Пациентка потеряла сознание, когда занималась ..

Врачи Одинцовской больницы удалили 85-летней женщине опухоль мозга диаметром шесть сантиметров. Для этого потребовалась сложная операция.Пациентка потеряла сознание, когда занималась спортом, после чего обратилась к медикам. Специалисты обследовали ее и обнаружили доброкачественное образование величиной с теннисный мяч. Несмотря на то, что опухоль не была раковой, она сдавливала сосуды и мозг, поэтому хирурги решили ее вырезать. В настоящее время женщина чувствует себя хорошо, сообщает интернет-издание "".