Смертельное ДТП на Южном объезде Владимира в Судогодском районе. Трагедия произошла в начале третьего ночи на 209-м километре трассы М-7. По предварительной информации региональной

Смертельное ДТП на Южном объезде Владимира в Судогодском районе. Трагедия произошла в начале третьего ночи на 209-м километре трассы М-7. По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, автомобиль «Киа Спортейдж», за рулём которого был 63-летний водитель, врезался в фуру «Скания». Большегруз стоял на обочине дороги. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД области: В результате этого происшествия травмы