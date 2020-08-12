Женщина пыталась сбыть наркотическое средство путем «тайников-закладок» на территории города...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков Восточного округа г. Москвы задержали подозреваемую в попытке сбыта наркотического средства - героина.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на бульваре М. Рокоссовского задержали 28-летнюю приезжую. При личном досмотре у нее было обнаружено и изъято 19 свертков с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, общей массой более 127 граммов.Исследование части данного материала показало, что в его состав входит героин. Установлено, что подозреваемая пыталась сбыть наркотическое средство путем «тайников-закладок» на территории города.Следствием ОМВД России по району Богородское г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73