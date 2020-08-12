В Вязниках в одном из буфетов установлен оборот алкоголя (водка, коньяк, вино, различные спиртные напитки) без документов.

В связи с поступившим обращением от жителей в одном из буфетов Вязников установлен оборот алкоголя (водка, коньяк, вино, различные спиртные напитки) без документов. Всего из незаконного оборота изъято более 260 литров. В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.А в Кольчугине в магазине, принадлежащем предпринимателю Соловьевой, обнаружено 52 бутылки немаркированной алкогольной продукции. Индивидуальный предприниматель оштрафована на 10 тыс. рублей, нелегальный товар конфискован. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Обо всех нарушениях в сфере продажи алкогольной продукции жители Владимирской области могут сообщать по телефонам «горячей линии» департамента предпринимательства: 8 (4922) 53-33-14; 35-53-49; 53-11-36.