В Сургуте между 25-летний уроженцем одной из кавказских республик и двумя его земляками произошел конфликт. Мужчины сделали молодому человеку замечание из-за вызывающего поведения. Тот в ..

В Сургуте между 25-летний уроженцем одной из кавказских республик и двумя его земляками произошел конфликт. Мужчины сделали молодому человеку замечание из-за вызывающего поведения. Тот в ответ достал нож и порезал их, передает . Сообщается, что пострадавшие выжили только благодаря тому, что злоумышленника спугнули жители ближайшего дома, а затем им была оперативно оказана необходимая медицинская помощь.