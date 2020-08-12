В многоквартирном бараке в Трусовском районе Астрахани загорелась кровля. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили пожар, передает . По ..

В многоквартирном бараке в Трусовском районе Астрахани загорелась кровля. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили пожар, передает . По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.