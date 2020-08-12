Удав Каа распластался на солнышке. Жара, лень... Нега и восхитительное безделье... Вдруг возле удава появляется Маугли.
Маугли (громко и визгливо):
- Каа!!! Рыжие собаки бросили нам вызов!!!
Каа (вальяжно):
- Ну?
Маугли (громко и визгливо, подпрыгивая на месте):
- Акела принял бой!
Каа (лениво):
- Ну?
Маугли (визгливо, подпрыгивая):
- Стая приняла бой!!!
Каа (лениво):
- Ну?
Маугли (визгливо, подпрыгивая все выше):
- Я принял бой!!!
Каа (тихо):
- Ну?
Маугли (визгливо и очень громко):
- И ты, Каа, принял бой!!!
Каа (с непревзойденной вселенской тоской в голосе):
- Мляааа....
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