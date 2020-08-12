Она продлится до 14 августа и объединит людей по всему миру в борьбе с распространением COVID-19.

В соцсетях проходит Всемирная неделя ношения масок. Она продлится до 14 августа и объединит людей по всему миру в борьбе с распространением COVID-19. Сообщили в региональном Роспотребнадзоре.Заражение коронавирусом происходит преимущественно через капли, которые выделяются во время разговора, кашля или чихания.Глобальная некоммерческая организация Pandemic Action Network предлагает всем желающим поддержать акцию, опубликовав свои фото и видео в маске в социальных сетях.Роспотребнадзор все опубликованные фотографии с хэштегами #worldmaskweek, #всемирнаянеделямасок, и отметкой продублирует в своих аккаунтах в соцсетях.