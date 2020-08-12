Какими культурами украсить свой сад, чтобы было не только ярко, неприхотливо, но и радовало вкусными и сочными плодами? Огромный выбор саженцев на любой вкус предлагает выставка-продажа во Владимире.

Какими культурами украсить свой сад, чтобы было не только ярко, неприхотливо, но и радовало вкусными и сочными плодами? Огромный выбор саженцев на любой вкус предлагает выставка-продажа во Владимире.- Ягоды жимолости полезны для здоровья. Они богаты витаминами и микроэлементами. Вырастить такую культуру сможет каждый садовод, главное правильно подобрать сорт.Климатическим условиям необходимо уделять особое внимание, ведь от этого зависит плодовитость культуры. Для нашего региона хорошо подойдет жимолость сорта " Гордость Бахчираха". Она характеризуется устойчивостью к заболеваниям. По отзывам садоводов, это высокоурожайный сорт.А "Бехчарский великан" - один из самых крупноплодных представителей культуры. . Многие садоводы называют этот сорт - голубым чудом. Также для нашего региона подойдут сорта "Радость моя"и "Голубое Веретено ". Витаминная ягода в основном - сладкая, но бывает и с кислинкой. Некоторые посетуют и на горчинку и будут правы. Эта культура может похвастаться широкой гаммой вкусовых оттенков. Кстати, для перекрестного опыления опытные садоводы рекомендуют сажать кусты разных сортов.Подобрать подходящие саженцы можно до 23 августа на выставке-продаже во Владимире на улице Мира 55, около ДК "Молодежи" и проспекте Строителей 20Б, остановка "Марьинка".Юлия Шувалова, Максим Котов. "Вести-Владимир".