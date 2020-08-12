Готовность номер один. Перед началом нового учебного года сотрудники МЧС и Росгвардии провели совместную проверку очередной школы Владимира на предмет соответствия требованиям комплексной безопасности.

Готовность номер один. Перед началом нового учебного года сотрудники МЧС и Росгвардии провели совместную проверку очередной школы Владимира на предмет соответствия требованиям комплексной безопасности.Вот так приемнаякомиссия, состоящаяизпредставителей разных ведомств,проверяет сигнал автоматической пожарной сигнализации в 6 школе Владимира. Она,как и тысяча других ,должна быть полностью готова к началу учебного года. Особое внимание проверяющие уделяют именно работе систем оповещения и эксплуатации эвакуационных путей. Никаких нарушений быть не должно, поэтому все перепроверяют по несколько раз. Директор школы Елена Гуськова докладывает- учебная эвакуация проводится не реже 2 раз в годЕлена Гуськова, директор школы №6 г. Владимира:- У нас были эвакуации и зимой и осенью, холодно было, но для этого у нас заключены договора с ближайшими учреждениями.В каждом помещении школы - минимум 3 дымовых извещателя. Речевое автоматическое пожарное оповещение срабатывает спустя 30 секунд после извещателя. Этого времени,утверждают,специалисты достаточно, чтобы персонал школы смог вовремя среагировать на пожар. Над всеми выходами всегда мигает табло, а двери может открыть любой ребенок, помимо этого на этажах есть селекторная связь, оператор всегда находится напосту.Марина Васина, старший инспектор отделения надзорной деятельности по Ленинскому району г. Владимира:Все у них в работоспособном состоянии находится, огнетушители, первичные средства мы посмотрели, они тоже все перезаряжены 2020 годом, планы эвакуации висят то есть в принципе школа готова к началу учебного годаПомимо пожарной сигнализации на входе есть и тревожная кнопка. Пройти в здание можно только по специальному электронному пропуску. В случае любой внештатной ситуации сотрудники росгвардии прибудут на место в считанные минуты. Несмотря на то, что объект находится под особым контролем,всегда найдутся те, кому не писаны любые правила и законыМарина Васина, старший инспектор отделения надзорной деятельности по Ленинскому району г. Владимира:- Хулиганы, бывшие учащиеся, которые учились в школе и пришли похулиганить, может даже счеты с кем-то свести.Более половины школ и детсадов региона уже признаны готовыми к началу учебного года. В настоящее время завершаются работы по устранению нарушений в 42 учреждениях.Крайний срок - 19 августа.Игорь Ефремов, замначальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Всему этому предается огромное значение. Потому что в городе Владимире, администрация города Владимира, управление образования первоочередное внимание в общеобразовательных и дошкольных учреждениях уделяет вопросам безопасности детей и сотрудниковВсего во время проверок проведено более тысячи инструктажей по пожарной безопасности, в ближайшее время будут организованы и практические занятия по эвакуации людей. Первого сентября сотрудники МЧС и полиции будут нести совместное дежурство на торжественных линейках.Александр Сыпченко, Максим Котов Вести Владимир