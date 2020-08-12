Готовность номер один. Перед началом нового учебного года сотрудники МЧС и Росгвардии провели совместную проверку очередной школы Владимира на предмет соответствия требованиям комплексной безопасности.
Готовность номер один. Перед началом нового учебного года сотрудники МЧС и Росгвардии провели совместную проверку очередной школы Владимира на предмет соответствия требованиям комплексной безопасности.
Вот так приемная
комиссия, состоящая
из
представителей разных ведомств,
проверяет сигнал автоматической пожарной сигнализации в 6 школе Владимира. Она,
как и тысяча других ,
должна быть полностью готова к началу учебного года. Особое внимание проверяющие уделяют именно работе систем оповещения и эксплуатации эвакуационных путей. Никаких нарушений быть не должно, поэтому все перепроверяют по несколько раз. Директор школы Елена Гуськова докладывает- учебная эвакуация проводится не реже 2 раз в год
Елена Гуськова, директор школы №6 г. Владимира:
- У нас были эвакуации и зимой и осенью, холодно было, но для этого у нас заключены договора с ближайшими учреждениями.
В каждом помещении школы - минимум 3 дымовых извещателя. Речевое автоматическое пожарное оповещение срабатывает спустя 30 секунд после извещателя. Этого времени,
утверждают,
специалисты достаточно, чтобы персонал школы смог вовремя среагировать на пожар. Над всеми выходами всегда мигает табло, а двери может открыть любой ребенок, помимо этого на этажах есть селекторная связь, оператор всегда находится на
посту.
Марина Васина, старший инспектор отделения надзорной деятельности по Ленинскому району г. Владимира:
Все у них в работоспособном состоянии находится, огнетушители, первичные средства мы посмотрели, они тоже все перезаряжены 2020 годом, планы эвакуации висят то есть в принципе школа готова к началу учебного года
Помимо пожарной сигнализации на входе есть и тревожная кнопка. Пройти в здание можно только по специальному электронному пропуску. В случае любой внештатной ситуации сотрудники росгвардии прибудут на место в считанные минуты. Несмотря на то, что объект находится под особым контролем,
всегда найдутся те, кому не писаны любые правила и законы
Марина Васина, старший инспектор отделения надзорной деятельности по Ленинскому району г. Владимира:
- Хулиганы, бывшие учащиеся, которые учились в школе и пришли похулиганить, может даже счеты с кем-то свести.
Более половины школ и детсадов региона уже признаны готовыми к началу учебного года. В настоящее время завершаются работы по устранению нарушений в 42 учреждениях.
Крайний срок - 19 августа.
Игорь Ефремов, замначальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:
- Всему этому предается огромное значение. Потому что в городе Владимире, администрация города Владимира, управление образования первоочередное внимание в общеобразовательных и дошкольных учреждениях уделяет вопросам безопасности детей и сотрудников
Всего во время проверок проведено более тысячи инструктажей по пожарной безопасности, в ближайшее время будут организованы и практические занятия по эвакуации людей. Первого сентября сотрудники МЧС и полиции будут нести совместное дежурство на торжественных линейках.
Александр Сыпченко, Максим Котов Вести Владимир